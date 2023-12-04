Portakalcıoğlu hayata tutunamadı

Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt’ta herkesin tanıdığı ve bildiği kişiliklerden olan Ergenç Portakalcıoğlu yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Porto lakabıyla bilinen Ergenç Portakalcıoğlu’nun vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Portakalcıoğlu’nun cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.



