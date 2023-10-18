Polis teşkilatı yasta

Polis teşkilatı sevilen bir eski müfettişini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Gönendere’li olan ve uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da ikamet eden emekli polis müfettişi Hasan Uzunoğlu vefat etti.

85 yaşında hayatını kaybeden Hasan Uzunoğlu, uzun yıllar polis teşkilatının her kademesinde hizmet vermişti.

Uzunoğlu’nun cenazesi, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

