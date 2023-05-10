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Polis camiasını üzen veda

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Polis camiasını üzen veda
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Polis teşkilatı değerli ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin ilk Kıbrıslı Türk kadın polislerinden ve başmüfettişlerinden Melahat Karakurt bugün vefat etti.
Melahat Karakurt’un cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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