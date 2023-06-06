Polis camiası yasta

Girne bölgesinin sevilen simalarından emekli polis Serpil Özgü hayata gözlerini yumdu. Özgü'nün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Serpil Özgü'nün cenazesi bugün kılınan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
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