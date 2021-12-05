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Pınarlı'yı şok eden ölüm

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Pınarlı'yı şok eden ölüm
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Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Pınarlı bugün zamansız bir ölümle büyük bir üzüntü yaşadı.
Serdarlı Belediyesi sınırıları içindeki Pınarlı köyü sakinlerinden emekli astsubay başçavuş Kubilay Güler ani rahatsızlık sonucu hayatını kayabetti.
Pınarlı köyünün sevilen sayılan simalarından Kubilay Güler yarın(Pazartesi) öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına mütakip Pınarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.
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