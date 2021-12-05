Pınarlı'yı şok eden ölüm

Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Pınarlı bugün zamansız bir ölümle büyük bir üzüntü yaşadı.
Serdarlı Belediyesi sınırıları içindeki Pınarlı köyü sakinlerinden emekli astsubay başçavuş Kubilay Güler ani rahatsızlık sonucu hayatını kayabetti.
Pınarlı köyünün sevilen sayılan simalarından Kubilay Güler yarın(Pazartesi) öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına mütakip Pınarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.