Pınarbaşı, Mustafa abisine ağlıyor

Dikmen Belediyesi’ne bağlı köylerimizden Pınarbaşı sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarbaşı(Kırnı) köyünün sevilen, sayılan simalarından olan Mustafa Manecioğlu bugün vefat etti.
Manecioğlu’nun cenazesi, yarın Pınarbaşı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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