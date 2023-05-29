Pınarbaşı, Bayram abisini kaybetti

Dikmen bölgesi köylerinden Pınarbaşı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
1974 Kıbrıs gazilerinden olan ve Pınarbaşı’nda yaşamını sürdüren Bayram Ulaştı bugün hayata gözlerini yumdu.
Ulaştı’nın cenazesi, yarın Pınarbaşı Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.
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