banner913
banner932
İkinci İnce Av yarın başlıyor
İkinci İnce Av yarın başlıyor
13 0
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
21 0
 
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
27 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
18 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
14 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
19 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
banner964

Pile 'Gurşun' abisine ağlıyor

banner476

banner825
Pile 'Gurşun' abisine ağlıyor
banner971
Sınır köylerimizden Pile sevilen bir siması nı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pile köyünün sevilen ve büyük ailelerinden Sakallı ailesinin çınarı Hasan Sakallı nam-ı değer Hasan Gurşun bugün vefat etti.
76 yaşında yaşamını yitiren Sakallı'nın cenazesi yarın Pile Köy Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Pile Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.