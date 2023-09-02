Pile 'Gurşun' abisine ağlıyor

Sınır köylerimizden Pile sevilen bir siması nı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pile köyünün sevilen ve büyük ailelerinden Sakallı ailesinin çınarı Hasan Sakallı nam-ı değer Hasan Gurşun bugün vefat etti.
76 yaşında yaşamını yitiren Sakallı'nın cenazesi yarın Pile Köy Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Pile Mezarlığı'na defnedilecek.
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