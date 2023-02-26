Peynirci'nin üzen vedası

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sevilen, sayılan isim Halil Erdoğan Peynirci hayatını kaybetti.

Peynirci'nin cenazesinin Pazartesi günü öğle namazı ile birlikte kılınacak cenazesei sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedilecek.