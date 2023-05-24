Paşaköy, Onur abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Paşaköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Paşaköy sakini ve çevresinde sevilen bir sima olan Onur Angın dün vefat etti.
Angın’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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