Pamuklu Hüdaverdi amcasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Pamuklu sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik sınırları içindeki Pamuklu köyünün sevilen sayılan simalarından Hüdaverdi Yıldız hayatını kaybetti.
Yıldız bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Pamuklu Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.