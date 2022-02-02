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Pamuklu Hüdaverdi amcasına ağlıyor

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Pamuklu Hüdaverdi amcasına ağlıyor
Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Pamuklu sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik sınırları içindeki Pamuklu köyünün sevilen sayılan simalarından Hüdaverdi Yıldız hayatını kaybetti.
Yıldız bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Pamuklu Mezarlığı’na defnedildi.
 
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