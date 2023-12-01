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Özoğul hayata tutunamadı

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Özoğul hayata tutunamadı
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Lefkoşa sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa bölgesinin sevilen simalarından olan Aşkım Özoğul dün gece vefat etti. Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Özoğul yaşam savaşını kaybetti.
Özoğul’un vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
 
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