Özmanevra ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Türkmenköy bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkmenköylü Özmanevra ailesinin çınarı Ahmet Necip Özmanevra, bugün zamansız hayatını kaybetti. Ahmet Necip Özmanevra’nın vefatı, ailesini ve Türkmenköy'ü derin üzüntüye soktu. Ahmet Necip Özmanevra’nın cenazesi yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Türkmenköy Mezarlığına defnedilecek.