Özkol ailesinin acı günü

İskele bölgesi köylerinden Aygün köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aygün sakini sevilen sayılan ailelerden Özkol ailesinin çınarı Dudu Özkol Perşembe akşamı hayata gözlerini yumdu.
Özkol, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aygün Mezarlığı’na defnedildi.
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