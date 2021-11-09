Özkoç sevenlerini üzdü

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı küçük köylerden biri olan Beyköy sevilen bir simasını daha sonsuzluğa uğurlamanın acısını yaşıyor.



Özkoç, dün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında defnedildi.

Türk Ajansı Kıbrıs çalışanlarından Özgül Gürkut Mutluyakalı, halası olan Özten Özkoç’un vefatı nedeniyle yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Beyköy, sensizliğin yasını hep tutacak canım halam (yeğenim)

Ne çok sevenin varmış, nasıl çiçek bahçesi oldu mezarın!

Ama senin kalbin gibi güzel olamaz hiçbir şey...

"Özledim sizi ve köyü be hala" deyip uzun uzun kiminle konuşacağım ben artık?

Emine halamdan öğrendiklerini, anılarını bana kim anlatacak? Ailemizden, köylülerimizden, civar köylerden haberleri kimden alacağım?

Köylüler buluşmamızda kim bana destek olacak ikramlarda?

Böyle gidişinin acısı azalmayacak, alışamayacağız.

Çok üzgünüm halacığım çok...

Işıklar içinde huzurla uyu...”





Beyköy’ün sevilen simalarından olan, yardımseverliği ve güler yüzlülüğü ile bilinen Özten Özkoç geçtiğimiz gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.Özkoç, dün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında defnedildi.Türk Ajansı Kıbrıs çalışanlarından Özgül Gürkut Mutluyakalı, halası olan Özten Özkoç’un vefatı nedeniyle yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:“Beyköy, sensizliğin yasını hep tutacak canım halam (yeğenim) Özten Özkoç Ne çok sevenin varmış, nasıl çiçek bahçesi oldu mezarın!Ama senin kalbin gibi güzel olamaz hiçbir şey..."Özledim sizi ve köyü be hala" deyip uzun uzun kiminle konuşacağım ben artık?Emine halamdan öğrendiklerini, anılarını bana kim anlatacak? Ailemizden, köylülerimizden, civar köylerden haberleri kimden alacağım?Köylüler buluşmamızda kim bana destek olacak ikramlarda?Böyle gidişinin acısı azalmayacak, alışamayacağız.Çok üzgünüm halacığım çok...Işıklar içinde huzurla uyu...”