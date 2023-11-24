Özel ailesi yasta

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasol doğumlu olup uzun yıllardan beridir hayatını Girne’de sürdüren Mübeccel Özel bugün vefat etti.

Mübeccel Özel’in vefatı başta ailesi ve dostları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Özel’in cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.

