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Ötüken, Tünsel ablasını kaybetti

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Ötüken, Tünsel ablasını kaybetti
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İskele bölgesinin hızla büyüyen köylerinden Ötüken sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ötüken köyü sakinlerinden sevilen sima Tünsel Sadisönmez bugün vefat etti.
Sadisönmez, yarın Ötüken Camisis’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ötüken Mezarlığı’na defenedilecek.
 
 
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