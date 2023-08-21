Ötüken, bir çınarını daha kaybetti

İskele’ye bağlı hızla gelişen köylerimizden olan Ötüken bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Lefkonuklu olup Ötüken’de yaşamını sürdüren Gülsün Hüdaoğluları dün gece vefat etti.
Hüdaoğluları’nın cenazesi bugün Ötüken Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ötüken Mezarlığı’na defnedilecek.
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