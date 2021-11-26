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Nurseda, Ankara’da toprağa verildi

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Nurseda, Ankara’da toprağa verildi
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Girne Amerikan Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve geçtiğimiz gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Nurseda Ertürk, Ankara’da toprağa verildi.
Nurseda Ertürk, Girne’de 22 Kasım tarihinde sabah 05.40 sıralarında evinde rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.
27 yaşındaki Nurseda Ertürk’ün cenazesi önceki gün Ankara Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.
Eğitim Fakültesi Öğrencisi Nurseda Ertürk’ün vefatıyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi taziye mesajı yayınladı.
 
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