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Neşe Uz’a son veda

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Girne’nin sevilen simalarından Neşe Uz’un cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

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Neşe Uz’a son veda
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Girne’nin sevilen simalarından ve Avukat Alpan Uz’un annesi olan Neşe Uz’un cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süre önce vücuduna gerçekleştirdiği bir operasyon sonrasında oluşan kompilasyonlar sonucunda önceki gün hayatını kaybeden Neşe Uz’un cenazesi dün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ozanköy Mezarlığı’na defnedildi.
Ailesinin gözyaşlarına boğulduğu cenazede Uz’un yakınları ve dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.



 
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