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Nefes artık melek oldu

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Nefes artık melek oldu

Yakalandığı hastalık nedeniyle 5 yaşından beridir tedavi gören Nefes Demirpençe hayata tutunamadı.

Kanser olduğu haberi öğrenildiğinde beri ülkemizi derinden üzen Nefes Demirpençe 11 yaşında hayatını kaybetti.

İyileşmesi ve sağlığına kavuşması için ailesinin yıllardır büyük uğraş verdiği, yardım kampanyaları ve çeşitli çağrılar yapılan Nefes’in hayatını kaybettiğini kardeşi Sonay Demirpençe açıkladı….
Sonay Demirpençe'nin paylaşımı şöyle:
çok savaştın, çok yorgunsun bilirim..
artık sadece bedenen yoksun, ama hep bizimle olacaksın meleğim. huzurlu uyu...
seni çok seviyoruz ve hep çok seveceğiz..

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