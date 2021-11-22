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Nacit Lama Altuğ hayatını kaybetti

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Nacit Lama Altuğ hayatını kaybetti
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Dışişleri Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü, KKTC Finlandiya Temsilcisi Sonat Altuğ’un eşi Nacit Lama Altuğ hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara’da tedavi gören, 2 çocuk annesi Altuğ’un beklenmedik ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yakın çevresinden elde edilen bilgiye göre; Altuğ, ciğerleriyle ilgili olarak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kıbrıs’ta tedavi görüyordu.Altuğ, Türkiye’de tedavisine devam edilmesi önerisi ile bir süre önce Ankara’ya gitmişti.Ankara’daki hastanede yapılan tetkiklerin ardından tedavisine ara verilen Altuğ’un otele yerleştiği, bu sırada da COVID-19’a yakalandığı öğrenildi.
Bu sabah entübe edilen Altuğ’un öğleden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.Altuğ’un cenazesinin yarın Kıbrıs’a getirileceği belirtildi ancak cenaze töreninin ne gün yapılacağı şu an için netlik kazanmadı.Hatırlanacağı üzere Altuğ’un eşi Sonat Altuğ da 2018'de beyin kanaması geçirmiş, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
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