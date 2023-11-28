Mustafa Temuçin vefat etti

Aslen Köprülü’lü (Kukla) olup uzun yıllardır Lefkoşa’da ikamet eden Mustafa Temuçin dün vefat etti.

Temuçin’in cenazesi bugün Köprülü Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Köprülü Kabristanlığı’nda defnedildi.

