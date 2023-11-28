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Mustafa Temuçin vefat etti

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Mustafa Temuçin vefat etti
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Aslen Köprülü’lü (Kukla) olup uzun yıllardır Lefkoşa’da ikamet eden Mustafa Temuçin dün vefat etti.
Temuçin’in cenazesi bugün Köprülü Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Köprülü Kabristanlığı’nda defnedildi.
 
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