Mustafa Kırmızılar hayata tutunamadı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Tepebaşı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Tepebaşı'nin sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Tepebaşı'lı olup Ingiltere'de ikamet eden Mustafa Kırmızılar vefat etti.
Kırmızılar’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazından sonra Tepebaşı Kabristanlığına defnedildi.
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