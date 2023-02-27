Mustafa Alper’in üzen vedası

Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper'in babası Mustafa Alper yaşamını yitirdi.
Aslen Larnakalı olup Girne'de ikamet eden Alper, bugün Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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