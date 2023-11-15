Muruz ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Alaniçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alaniçi köyünün sevilen simalarından olan, yıllarca çiftçilikle uğraşan Adnan Muruz bugün hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan adnan Muruz’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Muruz’un cenazesi yarın Alaniçi Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alaniçi Mezarlığı’na defnedilecek.

