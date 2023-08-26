Münüse Perçin vefat etti

Ülkemizin sevilen simalarından olan Münüse Perçin, yaşamını yitirdi. Perçin'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Münüse Perçin'in cenazesi, dün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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