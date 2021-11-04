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Münür Semagezdi vefat etti

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Münür Semagezdi vefat etti
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Semagezdi ailesinin değerli büyüğü Münür Semagezdi yaşamını yitirdi.
Merhum Birsel Semagezdi’nin eşi olan Münür Semagezdi, 5 evlat ve 10 torun sahibiydi.
Münür Semagezdi’nin cenazesi önceki gün Düzova Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 
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