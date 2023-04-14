Mirillo ailesi yasta

Mağusa seilen bir çınarını daha kaybetmeinin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olup Mağusa'da yaşamını sürdüren Yusuf Mirillo yaşamını yitirdi.
Mirillo, yarın (15 Nisan 2023) Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılanacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda defnedilecek.
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