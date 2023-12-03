Minik Peral, Lefke'yi yasa boğdu

Lefke bugün ikinci kez zamansız bir vefat nedeniyle yasa boğuldu.
Lefke Türk Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Serdinç Coşkun'un kızı Peral Coşkun hayatını kaybetti.
Minik Peral'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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