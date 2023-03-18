Mevlevi bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesinin küçük köylerinden Mevlevi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Kandulu’lu olup Mevlevi’de ikamet eden Hasan Deniz dün vefat etti.
Deniz, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.
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