Mertkan ailesi çınarını kaybetti

Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne bölgesinin sevilen simalarından olan Türk Ocağı Kulüp Başkanı Tamer Mertkan’ın babası Selahattin Mertkan dün gece vefat etti.

Selahattin Mertkan, bugün kılınan ikindi namazına müteakip defnedilecek.

