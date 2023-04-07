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Mertkan ailesi çınarını kaybetti

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Mertkan ailesi çınarını kaybetti
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Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne bölgesinin sevilen simalarından olan Türk Ocağı Kulüp Başkanı Tamer Mertkan’ın babası Selahattin Mertkan dün gece vefat etti.
Selahattin Mertkan, bugün kılınan ikindi namazına müteakip defnedilecek.
 
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