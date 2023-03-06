Menteş ailesinin acı günü

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnakalı olan Menteş ailesinin sevilen siması değerli kişilerden Altay Menteş dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Altay Menteş’in cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.
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