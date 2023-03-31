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Menekşe ailesinin acı günü

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Menekşe ailesinin acı günü
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Karpaz bölgesinin gelişen köylerinden Ziyamet sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ziyamet köyü sakini Menekşe ailesinin çınarı Zeynep Menekşe vefat etti.
Menekşe yarın kılınacak öğle namazına müteakip Ziyamet Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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