Menekşe ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin gelişen köylerinden Ziyamet sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ziyamet köyü sakini Menekşe ailesinin çınarı Zeynep Menekşe vefat etti.
Menekşe yarın kılınacak öğle namazına müteakip Ziyamet Mezarlığı’na defnedilecek.
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