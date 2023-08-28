Mehmetçik, komutanına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün sevilen simalarından, eski mücahit komutanı Fevzi Erişen bugün vefat etti. Bir süreden beridir rahatsız olan Erişen'in vefatı üzüntüye neden oldu.

Fevzi Erişen'in cenazesi bugün askeri törenle defnedilecek.