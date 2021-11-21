Mehmetçik, Fatmalı ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik bir çınarını daha kayetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyünün çınarlarından ve sevilen simalarından olan Fatmalı Canoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Canoğlu, kılınan öğle namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.