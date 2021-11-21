Mehmetçik, Fatmalı ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden Mehmetçik bir çınarını daha kayetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik köyünün çınarlarından ve sevilen simalarından olan Fatmalı Canoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Canoğlu, kılınan öğle namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedildi.

