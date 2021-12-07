banner583
banner753
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
30 0
68 0
 
14 0
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
5 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
44 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
banner661
banner726

Mehmetçik bir değerini daha kaybetti

banner476

banner714
Mehmetçik bir değerini daha kaybetti
banner721
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik köyü değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Yedikonuk köyü doğumlu olup uzun yıllardır Mehmetçik köyünde ikamet eden emekli okul müdürü Mehmet Ali Öngören dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Öngören’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Mehmet Ali Öngören’in cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.