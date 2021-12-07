Mehmetçik bir değerini daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik köyü değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Yedikonuk köyü doğumlu olup uzun yıllardır Mehmetçik köyünde ikamet eden emekli okul müdürü Mehmet Ali Öngören dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Öngören’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.

Mehmet Ali Öngören’in cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı’na defnedildi.

