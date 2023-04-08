Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti.
Mehmetçik köyünün sevilen simalarından İbrahim Demiralp bugün vefat etti.
Demiralp'ın cenazesi yarın Mehmetçik Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.