Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetti.

Mehmetçik köyünün sevilen simalarından İbrahim Demiralp bugün vefat etti.

Demiralp'ın cenazesi yarın Mehmetçik Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.