Mehmet Seyis hayatını kaybetti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis yaşamını yitirdi.



TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Seyis’in vefatı üzüntü yarattı.

Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu.

Mehmet Seyis’in cenazesi ile ilgili bilgi daha sonra açıklanacak.

