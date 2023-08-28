Mehmet Alganer'in üzen vedası

Ülkemizin sevilen simalarından Mehmet Alganer, hayatını kaybetti. Alganer’in vefatı, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Alganer’in cenazesi bugün, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

