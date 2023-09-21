Mallıdağ, Meryem annesine ağlıyor

Çavuş’un cenazesi dün Malıdağ Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Malıdağ Kabristanlığı’na defnedildi.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Malıdağ köyünün çınarlarından Meryem Çavuş dün sabah saatlerinde vefat etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.