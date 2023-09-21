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Mallıdağ, Meryem annesine ağlıyor

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Mallıdağ, Meryem annesine ağlıyor
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Çavuş’un cenazesi dün Malıdağ Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Malıdağ Kabristanlığı’na defnedildi.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Malıdağ köyünün çınarlarından Meryem Çavuş dün sabah saatlerinde vefat etti.
 
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