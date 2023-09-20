Mallıdağ bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin Beşparmak Dağları yamaçlarındaki köylerimizden Mallıdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Malıdağ köyünün çınarlarından Meryem Çavuş bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Çavuş’un cenazesi bugün Malıdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Malıdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.
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