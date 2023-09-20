banner913
banner932
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
9 0
 
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
8 0
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
7 0
''Rum tarafı kötü niyetli''
''Rum tarafı kötü niyetli''
13 0
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
16 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
22 0
banner964

Mallıdağ bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner974
Mallıdağ bir çınarını daha kaybetti
banner971
Mesarya bölgesinin Beşparmak Dağları yamaçlarındaki köylerimizden Mallıdağ bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Malıdağ köyünün çınarlarından Meryem Çavuş bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Çavuş’un cenazesi bugün Malıdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Malıdağ Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.