Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarındaki şirin köylerimizden Mallıdağ bir çınarını daha kaybetti.

Mallıdağ'ın sevilen, sayılan simalarından olan yardımseverliği ile bilinen Salih Kasabalı bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Kasabalı'nın cenazesi yarın Mallıdağ'da defnedilecek.