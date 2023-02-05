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Mağusa Yücel'ine ağlıyor

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Mağusa Yücel'ine ağlıyor
Mağusa sevilen gençlerinden birinin ani vefatıyla şok yaşadı.
Mağusa'nın sevilen gençlerinden, dürüstlüğü, çalışkanlığı, sakinliği, iyilik timsalliği kişiliğiyle bilinen Yücel Bertaş vefat etti.
Bertaş’ın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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