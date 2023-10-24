Mağusa yasta

Mağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mağusa'nın tanınmış esnaflarından ve çevresince sevilen bir kişilik olan Özber Kutup bugün vefat etti.

Kutup'un cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.