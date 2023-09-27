Mağusa bir değerini daha kaybetti

Mağusa, mimar, müzisyen ve direngen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mağusa sakini Feridun Ardost dün vefat etti.

1981 seçimlerinden CTP’den aday olan ve kılpayı kazanmayan Feridun Ardost, Mağusa’ya her zaman hizmet etmek için çabalayan bir kişilik olarak biliniyordu.

Ardost’un cenazesi, bugün Mağusa Lala Mustafa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Mağusa Mezarlığı’na defnedildi.

