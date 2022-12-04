Mağusa bir çınarını daha kaybetti

Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaleli ailesinin çınarı Mahmut Kaleli bugün sabah hayatını kaybetti.
Kaleli'nin cenazesi bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedildi.
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