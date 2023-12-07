Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından, eski Erenköy mücahidi ve Lefkoşa Türk Belediyesi eski müdürlerinden Taner Orhon bugün vefat etti.

Bakkal Yusuf olarak Lefkoşa’da bilinen Orhon’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Taner Orhon’un cenazesi, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



