Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nin sevilen ve bilinen çınarlarından eski TMT’ci ve eğitimcilerden olan Salih Avcı bugün vefat etti.
Yıllarca eğitim alanında hizmetler vererek birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulunan Avcı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Salih Avcı’nın cenazesi yarın, Lefkoşa İsmail Safa Camisi2nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.
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