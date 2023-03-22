Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın tanımış eczacılarından olan Samanbahçe doğumlu eczacı Mustafa Özün bugün hayatını kaybetti.

Özün’ün vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Mustafa Özün’ün cenazesi yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defedilecek.

